Le probabili formazioni della 15^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Napoli con Kvara ancora a parte. Davanti favoriti Lozano ed Elmas. Nella Juventus Vlahovic è più no che sì mentre Chiesa andrà al massimo in panchina. Allegri ritrova Giroud e Theo Hernandez. Inzaghi tentato da Brozovic. Nella Lazio Sarri pensa a Immobile dal primo minuto

Come ha detto più di un tecnico, c’è chi pensa più al Mondiale che al turno di Serie A. Con 90 minuti residui e un appuntamento importantissimo alle porte, forse (giustamente) in tanti non hanno tanta voglia di ‘rischiare la gamba’ e non va sottovalutato quest’aspetto quando leggeremo di qualche dubbio o ballottaggio. La squadra degli inviati di Sky Sport è chiamata all’ultimo monitoraggio dai ritiri per questo 2022. Siamo pronti? Sì sì, siamo prontissimi. Ecco il consueto giro dai ritiri