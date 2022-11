Il Napoli ha comunicato di aver rinnovato il contratto del 26enne centrocampista del Camerun fino al 2025, con opzione per altre due stagioni. C'è l'intesa anche con Lobotka per il prolungamento fino al 2027 (manca solo l'ufficialità). Inoltre c’è stato un incontro tra il direttore sportivo Giuntoli e l’entourage di Kvaratskhelia per parlare di un possibile rinnnovo: la questione è aperta, la società azzurra vuole blindare il georgiano

Non solo i risultati sul campo, per il Napoli arrivano i primi segnali positivi anche dal mercato. La squadra di Spalletti è in testa al campionato con 8 punti di vantaggio su Milan e Lazio dopo 14 giornate. In Champions ha chiuso in testa nel girone A, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale, dove sfiderà l’Eintracht Francoforte. Sul mercato il primo "traguardo" riguarda invece Anguissa: il Napoli ha annunciato di aver rinnovato il contratto del 26enne camerunense. Il centrocampista, diventato ormai un titolarissimo della formazione azzurra, si è legato al club del presidente De Laurentiis fino al 2025, con opzione per prolungare di altre due stagioni. La trattativa andava avanti già da un po' di tempo, adesso è arrivata l’ufficialità, per premiare la continuità di rendimento di Anguissa (3 gol e 5 assist in 17 gare fra campionato e Champions).