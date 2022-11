Lavorare di più sui dettagli: è la strada indicata dall'allenatore nerazzurro per affrontare gli scontri diretti, che in campionato finora si sono conclusi sempre con una sconfitta. Una tendenza che l'Inter cercherà di invertire nella sfida contro l'Atalanta. Poi un bilancio del lavoro svolto fin qui: "In Champions lavoro straordinario, dobbiamo migliorare in campionato". La partita sarà in diretta domenica 13 novembre alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

L'allenatore nerazzurro ha parlato ai canali tematici del club alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, in programma domenica alle 12.30. Tanti i temi toccati, a partire dalle difficoltà nerazzurre negli scontri diretti fino al Mondiale, con tanti giocatori della squadra di Inzaghi convocati, a partire da Lukaku, la cui assenza è stata un fattore in questi mesi

Si chiude l’anno con uno scontro diretto in un campo storicamente difficile contro un'Atalanta che come stile di gioco assomiglia all’Inter: cosa farà la differenza?

"Sappiamo che sarà una partita impegnativa, faranno la differenza le motivazioni che le due squadre riusciranno a mettere in campo. Sia noi sia l'Atalanta abbiamo avuto tre giorni per preparare al meglio la partita".

Non avete ancora vinto uno scontro diretto, a cosa è dovuto?

"In campionato è mancato qualcosa: chiaramente dobbiamo lavorare di più sugli episodi e sui dettagli. In Champions siamo riusciti a limitare questa problematica negli scontri importanti, ad esempio contro il Barcellona. Non ci siamo ancora riusciti in campionato: speriamo che domani sia la prima volta".

Ci sono dei correttivi a cui avete pensato per riuscire ad affrontare in maniera diversa gli scontri diretti e, più in generale, le gare in trasferta? Pensate a un atteggiamento più prudente?

"La squadra andrà in campo per vincere ogni singola partita: dopo la Juventus abbiamo avuto due giorni di analisi, poi c'è stata l'ottima partita con il Bologna, ma non bisogna guardare indietro. Pensiamo a domani e all'Atalanta: sarà una sfida difficilissima perché sappiamo che Bergamo è un campo molto ostico".

L'Atalanta sarà arrabbiata per le ultime due sconfitte: un rischio ulteriore per la sfida di domenica?

"Certamente sì, ma indipendentemente dai risultati l'Atalanta è sempre una squadra molto ben organizzata, con dei principi di gioco chiari. Troveremo un avversario con grande determinazione, per questo dovremo fare del nostro meglio".