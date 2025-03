Entrambi sono stati costretti al forfait a inizio secondo tempo: per Hakan Çalhanoglu una contusione coscia destra, patita già nel corso del primo tempo. Per Federico Dimarco (che ha sbloccato la partita del Maradona con una bellissima punizione mancina) contrattura ai flessori della coscia destra. Al loro posto dentro Zielinski e Pavard

Contusione per Calhanoglu, contrattura per Dimarco. Inzaghi ha perso due dei suoi giocatori chiave a inizio secondo tempo del big match scudetto del Maradona. Dimarco, che aveva sbloccato la partita con una bellissima punizione mancina, si è fermato da solo dopo circa cinque minuti di secondo tempo: è uscito sulle proprie gambe, per lui si tratta di una contrattura ai flessori della coscia destra. Nello stesso momento out anche Hakan Calhanoglu, che invece ha patito una contusione alla coscia destra, nel suo caso subita già nel corso del primo tempo. Al loro posto dentro Pavard e Zielinski.