Le sue parole dopo il pari del Maradona: "Se siamo intelligenti possiamo capire che, da ora, incomincia a dipendere un po' anche da noi, e non tanto dagli altri. Inter? Inutile girarci intorno, sono una corazzata costruita negli anni ed è la squadra da battere. Oggi grande voglia, aumenta il rammarico per Como. Lukaku? Se diventa dominante lui dominiamo anche noi" - ha detto a DAZN

Billing a tre dalla fine: Conte la risolve con la panchina e rimonta l'Inter, dopo il rischio di scivolare a -4 dalla vetta della classifica, ma anche dopo tante occasioni da gol in un match emozionante. La rete dell'ex Bournemouth riequilibra la partita scudetto, aperto dalla punizione di Dimarco. Tutto invariato, quindi, in vetta alla classifica, anche considerando il pari dell'Atalanta qualche ora prima: "Meritavamo sicuramente di più. Se siamo intelligenti possiamo capire che, ora, incomincia a dipendere anche un po' da noi, e non tanto dagli altri - è stata l'analisi di Conte a DAZN dopo la partita -. Dopo sette mesi di lavoro - ha poi proseguito - iniziamo a capire che qualcosa di buono c'è, e che affrontare il Napoli può diventare difficile per tutti quanti. Sicuramente non mi accontento, ma ci avessero detto a inizio anno di essere a -1 dalla vetta a undici giornate dalla fine avremmo dato del pazzo a chi lo diceva. Sappiamo che l'Inter è molto forte e che anche l'Atalanta competerà fino alla fine, e pure la Juve è in agguato. Ma noi pensiamo solo a noi stessi". SERIE A Le pagelle di Napoli-Inter 1-1

"L'Inter una corazzata e squadra da battere" Conte ha poi proseguito così nella sua analisi: "C'è un po' di disappunto - le sue parole -, abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una squadra molto forte. Inutile girarci intorno, sono una corazzata costruita negli anni ed è la squadra da battere. Essere riusciti a fare questa partita, come contro la Juve, deve farci capire tante cose. Cioè che, anche nelle difficoltà delle assenze, abbiamo dimostrato che con voglia, organizzazione, determinazione e uno spartito da suonare possiamo dire la nostra. Per questo dobbiamo rammaricarci ancor di più del secondo tempo di Como, dove siamo mancati di cattiveria e voglia. Mancano undici partite e dobbiamo dimostrare sempre questa voglia e cattiveria di oggi, se lo faremo saremo attaccati fino alla fine, come i gatti". qui inter Inzaghi: "Emergenza esterni, vediamo Dimarco"

"Lukaku? Se diventa dominante lui dominiamo anche noi" Infine i singoli, su Lukaku: "Forse la sua miglior partita da quando è a Napoli. Per noi è importante, se diventa dominante lui dominiamo anche noi, e quest'anno ha fatto un po' fatica. Non oggi - ha analizzato Conte -, dove è stato importante nella fase offensiva, come i suoi compagni. Ho detto ai ragazzi di andare a guardarli negli occhi nella loro area, pressandoli senza paura di lasciare gli uno contro uno". Intanto, in campo e dopo il match, c'erano i giocatori del Napoli (tra cui Billing) impegnati nello scarico: "Ho lasciato la scelta ai ragazzi: lavorare adesso post partita o staccare con due giorni di riposo, visto che giochiamo domenica. Hanno scelto così, ma sono giocatori talmente seri e applicati che, con loro, non faccio mai fatica". Infine una battuta sui tifosi: "Regalare emozioni e match così è la cosa più bella per tutti noi".