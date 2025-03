La fuga è sfumata per pochi minuti. L'Inter manca la vittoria nel finale ed esce dal Maradona con un pareggio per 1-1 che lascia invariato il vantaggio di un punto in classifica sul Napoli (e +3 sull'Atalanta). Pari che è stato analizzato così da Simone Inzaghi nel post-gara: "Una partita difficile, con un primo tempo equilibrato dove siamo stati bravi, mentre nel secondo abbiamo avuto dei problemi - ha detto -. Il Napoli è cresciuto tanto, dovevamo cercare di alzarci un po' di più ma bisogna sempre pensare che di fronte c'è un avversario di valore, più fresco di noi e che ci ha messo in difficoltà. Però arrivati all'87' dovevamo essere più bravi sull'occasione del gol. Col cambio forzato di Dimarco, che ha sentito un indolenzimento, abbiamo dovuto spostare Dumfries a sinistra, però ho dei ragazzi eccezionali che hanno dato tutto, calcolando che avevamo giocato martedi un quarto di finale. Arriverà la sosta e speriamo rientrino gli infortunati. Così abbiamo difficoltà con 4 esterni fuori su 5. Il campionato è equilibratissimo, con squadre forti, tutte le squadre in alto stanno facendo un ottimo percorso. Sicuramente negli scontri diretti bisogna essere perfetti e noi non lo siamo stati. All'87' da dove è partita l'azione dovevamo essere più reattivi e non permettere a Lobotka di entrare in area, il gol è stata tutta una conseguenza. 10 gol subiti negli ultimi 15 minuti? Dal 75' in poi c'è sempre la percentuale più alta, con chi gioca 40 partite l'anno capita di più ma ci stiamo lavorando".