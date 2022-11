Dove vedere Verona-Spezia

I numeri di Verona e Spezia

Il Verona è imbattuto contro lo Spezia in Serie A grazie a tre successi e un pareggio: in queste sfide, i veneti hanno realizzato otto gol, subendone soltanto due (tenendo due volte la porta inviolata). L’unico punto che lo Spezia è riuscito a raccogliere nelle quattro partite di Serie A contro il Verona è arrivato proprio al Bentegodi, nell’1-1 del 1° maggio 2021 (reti di Salcedo e Saponara). L’Hellas è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro squadre liguri in Serie A (unico ko contro la Sampdoria il 16 dicembre 2020). Lo Spezia non ha vinto nessuna delle ultime sette gare di campionato: solo una volta in Serie A ha registrato una striscia di otto match consecutivi senza alcun successo (tra novembre 2020 e gennaio 2021). Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, inoltre, la squadra di Gotti ha pareggiato l’ultimo match di campionato contro l’Udinese: i liguri non pareggiano due partite di fila in A dal novembre 2020. Infine lo Spezia ha trovato, contro il Milan, la sua prima rete esterna in questo campionato: solo una squadra nella storia della Serie A aveva perso tutte le prime sette trasferte stagionali, realizzando una sola rete nel parziale, la Triestina nel 1955/56 (che tuttavia pareggiò 0-0 l'ottava).