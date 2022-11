Nel ritiro del Portogallo, in pieno caso Ronaldo, non è lui l'argomento principale di questi giorni. Ma il tema del contratto di Rafael Leao con il Milan resta caldo e ad aggiungere un capitolo al discorso ha pensato il padre dell’attaccante. Antonio Leao, al giornale portoghese Record, ha rilasciato un’intervista in cui parla di questa fase nella carriera del figlio: “Per quanto riguarda il rinnovo con il Milan, ci stiamo lavorando. Rafa adora stare in Italia: ha una predilezione per gli italiani, quella che invece in Portogallo non hanno per lui. E ha vinto il premio come miglior giocatore dell’ultima Serie A non perché è bello. Semplicemente perché il è migliore del campionato”. Il contratto del portoghese con il Milan scade nel giugno del 2024. Il suo rendimento, nelle ultime stagioni, ha attirato l’interesse di tante big in Europa, su tutte -a quanto si dice- del Chelsea. E il padre di Rafa non smentisce queste attenzioni: “Fino alla scadenza del 2024, ci occupiamo del contratto con il Milan, senza Chelsea, Real Madrid o Barcellona”.