L'allenatore della Juventus a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Come contro l'Atalanta, alla prima difficoltà non abbiamo saputo reagire. Dobbiamo migliorare, oggi non siamo forti né nella fase difensiva né in quella offensiva". E sulle possibili dimissioni: "Sarebbe troppo facile e non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di essere tra le prime 4 del campionato"

Un'altra sconfitta. Dopo il pesante 4-0 in casa contro l'Atalanta, la Juventus perde anche contro la Fiorentina . Al Franchi la squadra di Palladino vince con un netto 3-0. A spiegare il momento della Juventus (7 gol subiti nelle ultime 2 partite e 4° posto in classifica perso) è l'allenatore dei bianconeri Thiago Motta a Sky Sport : "La partita di oggi stata un po' il continuo dell'ultima, un po' la stessa storia. Abbiamo anche oggi iniziato bene, sapendo le nostre difficoltà e le strategie dell'avversario. E come contro l'Atalanta, alla prima difficoltà non abbiamo saputo reagire . Dobbiamo migliorare, oggi non siamo forti né nella fase difensiva né in quella offensiva . Dobbiamo recuperare questi ragazzi. Prima di queste due partite abbiamo dimostrato un'altra faccia, anche avendo difficoltà, ma abbiamo sempre avuto delle reazioni molto buone".

"Serve ritrovare equilibrio nella fase difensiva"

Sull'ipotesi di dimissioni, invece: "Sarebbe troppo facile e non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di essere tra le prime 4 del campionato. Oggi c’è pochissimo da dire. C’è da riflettere e da pensare. Ora dobbiamo solo mantenere la lucidità in vista della prossima partita". Sulla posizione di Nico Gonzalez: "Scelgo in base a quello che vedo e quello di cui ha bisogno la squadra. Oggi ci serviva aprire il campo a sinistra e lui l'ha fatto molto bene. Ha già giocato tantissime volte in quella posizione". E su cosa serve per ripartire: "Penso che serva trovare l'equilibrio nella fase difensiva, abbiamo preso 7 gol in 2 partite. Dobbiamo sistemare quello".