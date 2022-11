Dubai Cup, Milan contro Liverpool e Arsenal

Ufficiale la partecipazione del Milan alla Dubai Super Cup, in programma a dicembre. I rossoneri, in ritiro negli Emirati Arabi Uniti, affronteranno il 13 l'Arsenal e il 16 il Liverpool. Al torneo amichevole prenderà parte anche il Lione

Ufficiale il programma della Dubai Super Cup 2022, torneo amichevole al quale parteciperanno Milan, Liverpool, Arsenal e Lione: i rossoneri affronteranno il 13 dicembre i Gunners e il 16 dicembre i Reds. Tutte le partite si giocheranno allo stadio Al-Maktum di Dubai.

Il Milan sarà in ritiro a Dubai, ovviamente senza i nazionali impegnati al mondiali, dall'11 al 20 dicembre. Come annunciato dall'allenatore Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro la Fiorentina, ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri torneranno in campo mercoledì 4 gennaio in trasferta contro la Salernitana.