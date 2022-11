A Napoli celebrazioni in strada per ricordare la leggenda Diego Armando Maradona: due anni fa la scomparsa. Cori, fumogeni e un'atmosfera di sincero amore per l'immenso fuoriclasse argentino. Presente anche il figlio: "E' stato il capitano dei miei giorni migliori". Per tutta la giornata un autentico pellegrinaggio al murale presente nei Quartieri Spagnoli

COSI' NAPOLI HA RICORDATO MARADONA: VIDEO - GIORDANO: "PENSO A LUI SEMPRE"