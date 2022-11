La Roma chiude la sua tournèe in Giappone con il pareggio per 3-3 al Japan National Stadium contro i campioni dello Yokohama Marinos. Decisive le reti nella ripresa di Zaniolo, Ibanez e Shomurodov. Debutto anche per la nuova maglia. Per la squadra di Mourinho ora un po' di vacanza, prima di riprendere la preparazione in Portogallo