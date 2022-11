L'ex numero 10 bianconero, intervenuto a beIN Sport, non ha escluso la possibilità di un ritorno con una nuova veste: "Ogni cosa che riguarda la Juve mi coinvolge emotivamente e in città ho ancora casa... Sono in stand by, vediamo cosa succede"

Alessandro Del Piero di nuovo alla Juventus, con un nuovo ruolo dirigenziale? È un’ipotesi che la stessa leggenda bianconera non sembra escludere. Ospite di una trasmissione di beIn Sport, Del Piero ha commentato la notizia delle dimissioni dell’intero cda e del presidente Andrea Agnelli. L’ex numero 10 ha aperto alla possibilità di tornare per aiutare la Juventus: “Non conosco i progetti -queste le sue parole- Nessuno mi ha chiamato e non so cosa succederà ma conosco bene la situazione e in città ho ancora casa...”