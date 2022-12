Zlatan Ibrahimovic è ormai pronto al rientro. Dopo mesi di assenza (da fine maggio, a causa dell'operazione al ginocchio sinistro), lo svedese non vede l'ora di tornare in campo e proprio per questo ha lanciato un "indizio" dei suoi su Instagram. L'attaccante rossonero ha pubblicato una foto in tribuna a San Siro, accompagnata da una scritta ben precisa: "La quiete prima della tempesta". Una frase inequivocabile, che si aggiunge al video pubblicato l'11 novembre, utilizzato per rassicurare tutti i suoi tifosi: "Sto tornando". Un desiderio chiaro e netto quello espresso da Ibra anche ai microfoni di Sky, a margine dei Globe Soccer Awards: "Ho tanta voglia di tornare, sto meglio e sto lavorando. Nella prima parte di stagione non potevo esserci, spero di sì nella seconda".