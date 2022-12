Juventus, gli scenari sportivi dopo l'inchiesta

Ridimensionamento. In assenza di nuove ricapitalizzazioni, non ritenute necessarie da John Elkann, è questo lo scenario al quale si potrebbe avvicinare la Juventus, che presto presumibilmente prenderà una decisione sulla sua quotazione in borsa e, per rientrare dalle perdite, dovrà inevitabilmente valutare la cessione di giocatori. Perdite che, in seguito all’approvazione del nuovo bilancio, ammontano a 239 e non più a 254 mln. A prescindere da come procederanno i due filoni della giustizia ordinaria e di quella sportiva, dunque, cambia la prospettiva e questa consapevolezza accoglierà il ritrovo della squadra il 6 dicembre, giorno, curiosamente, del compleanno di Andrea Agnelli, mentre il successivo, il 7, sarà proprio Gianluca Ferrero a compiere 59 anni. Una coincidenza astrale che accompagna una transizione epocale. Quale sarà poi il destino sportivo dipenderà anche dalla Procura Federale.