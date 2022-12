Simeone elogia Spalletti: "Ci dà qualcosa in più"

L'attaccante azzurro parla a Sky Sport dal ritiro in Turchia: "Anche nelle settimane di riposo ho sempre pensato al Napoli. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi e far uscire fuori la cazzimma in ogni partita". La squadra di Spalletti scenderà oggi in campo contro l'Antalyaspor, diretta ore 18.45 in pay per view su Sky

Continuare su questa strada. È una frase ripetuta più volte da Giovanni Simeone dal ritiro del Napoli in Turchia, lì dove la formazione di Luciano Spalletti sta svolgendo un ritiro in vista della ripresa del campionato. "Abbiamo avuto due settimane di riposo, ma la testa è sempre stata sul Napoli e la voglia di far bene - racconta Simeone a Sky Sport - Mi fa piacere rivedere i compagni dopo questi mesi bellissimi, adesso ripartiamo con queste amichevoli che sono importanti per continuare su questa strada". Una strada che vede il Napoli in testa alla classifica dopo 15 giornate, a +8 sul Milan e ancora imbattuto. Tuttavia Simeone sa che il campionato è ancora lungo: "Ci sono molte squadre, il campionato è molto aperto se consideriamo che ancora non è finito il girone d'andata - aggiunge - Dobbiamo pensare a noi stessi: se lo faremo, non c'è nessuna squadra che può fermarci. Continueremo a fare quello che stiamo facendo, cercheremo di far uscire fuori la cazzimma in ogni partita".