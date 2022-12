Sconfitta ai rigori dopo una partita ricca di emozioni quello maturata al Gewiss Stadium. Mentre De Roon e Koopmeiners sono impegnati sulla scena Mondiale, l'Atalanta di Gasperini perde (dopo il 2-2 nei regolamentari) il Trofeo Bortolotti contro l'Eintracht Francoforte nella prima amichevole dopo la pausa della Serie A.

Il racconto della partita

La Dea prende il comando del campo fin dai primi minuti e comincia a mettere alla prova la difesa avversaria con un gioco veloce nello stretto e subito sviluppato in profondità. Così nasce anche il vantaggio dopo un quarto d'ora di gioco, quando Scalvini in verticale innesca la corsa di Hojlund che appoggia in mezzo per la rete a porta vuota del solito Lookman. Il danese continua a brillare e serve di tacco una palla d'oro per Boga, fermato in uscita dal portiere. Poi è lui stesso a scattare in posizione regolare, ma pecca un po' di freddezza dopo aver saltato il portiere in dribbling, con la sfera che termina sull'esterno della rete. I tedeschi crescono nel finale di tempo e, dopo un palo colpito da Tuta sul rinvio sbagliato di Musso, trovano il pari con Alario: azione quasi rugbistica che il centravanti conclude ribadendo in rete col destro.



È sempre l'argentino a prendersi la scena a inizio ripresa: parte tra le linee bergamasche e col destro batte ancora Musso per il 2-1 a favore dell'Eintracht. Vantaggio che dura una manciata di secondi, tempo per Hojlund di fare una bella corsa verso l'area e chiudere in modo vincente con il diagonale mancino. Il 19enne non si accontenta e continua a regalare colpi interessanti, come il tiro dalla distanza che sbatte sulla traversa. A un quarto d'ora dal termine anche Lookman ha la chance della doppietta, ma sbatte pure lui sul legno dopo un dribbling e conclusione stretta sul primo palo. L'ultima opportunità è per Toloi al 90’, ma finisce 2-2 e si va ai rigori: proprio il capitano dell'Atalanta sbaglia l'unico tiro dagli 11 metri, il Francoforte invece è infallibile e vince il Trofeo Bortolotti. Segnali comunque interessanti - specie in fase offensiva - per Gasperini in vista della ripresa del campionato.