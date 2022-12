Il centrocampista dell'Inter esordisce subito con un'analisi sul campionato di Serie A: " Il campionato lo vince chi è più equilibrato e fa meno errori . Finora il Napoli non ne ha commessi, mentre noi ne abbiamo fatti tanti". Dopo un inizio di stagione negativo, la squadra nerazzurra è tornare a macinare punti in campionato: "In quel momento avevamo perso il focus, credevamo che per quanto fatto e vinto prima tutto ci fosse dovuto . Invece non succede mai, soprattutto in questo campionato, il più difficile a cui abbia partecipato. Ma è un torneo lunghissimo e strano, con un Mondiale di mezzo, quindi noi ci crediamo. Il nostro obiettivo è quello di provare a vincere lo scudetto ".

I Mondiali stanno per iniziare e noi ancora una volta resteremo a guardare. Chiesa, Barella, Tonali, Zaniolo, Donnarumma e non solo: c'è una generazione di giovani campioni italiani che non ha ancora mai giocato un Mondiale e che dovrà attendere almeno altri 4 anni per farlo. Con loro, promesse lanciate dal Ct Mancini per il ricambio generazionale. Ma che età avranno questi giocatori* quando riusciranno a fare il loro esordio mondiale? *considerati giocatori nati dopo il 1996

Barella: "Non ho ancora visto una partita dei Mondiali"

In conclusione, obbligatorio un passaggio sul Mondiale in corso che vede l'Italia assente per la seconda volta consecutiva: "Non ho visto ancora mezza partita dei Mondiali, non riesco a capire il sentimento che provo. Si dice che il campo abbia sempre ragione, ma per me in questo caso ha dato un responso ingiusto. Oggi è toccato a noi, magari un domani toccherà ad altri: chi vince un Europeo o una Coppa America meriterebbe di andare a un Mondiale di diritto". L'Inter ha ancora alcuni giocatori in corsa per vincere la competizione e Barella si è espresso così sulla possibilità che lo vinca qualche suo compagno: "Mi piacerebbe che Brozovic avesse la sua rivincita dopo aver perso una finale. Al prossimo Mondiale con l'Italia da giocatore dell'Inter? Prima dobbiamo andarci, ma sì. Mi vedo in campo nel 2026 ancora da interista".