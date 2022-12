In casa Juve si lavora sul campo (attesi i rientri dei primi nazionali dal Mondiale) ma resta sempre caldo il tema Superlega. Dopo l’apertura dell’Eca al confronto col nuovo cda bianconero, resta comunque una data chiave quella del 15 dicembre, quando l’Avvocatura Generale della Corte di Giustizia europea esprimerà le proprie conclusioni (non vincolanti) sulla causa intentata dalla Superlega contro Fifa e Uefa per abuso di posizione dominante in violazione del trattato della UE sulla libera concorrenza. IL VIDEO