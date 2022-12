Il Napoli chiude il suo ritiro in Turchia domani con un'amichevole contro il Crystal Palace allenato da Patrick Vieira. Luciano Spalletti in conferenza si è dimostrato contento del lavoro svolto: "Siamo stati accolti qui ad Antalya nel migliore dei modi". Il tecnico toscano non teme che la lunga pausa possa aver compromesso l'ottimo periodo della sua squadra: "Ripartiremo forte". Un commento anche sul mercato: "Vogliamo restare così e non fare nulla" Condividi

L'ottimismo di Luciano Spalletti non è scomparso con la sosta. Il tecnico del Napoli non teme affatto che l'interruzione dovuta al Mondiale possa aver rovinato l'ottimo periodo della sua squadra, prima in campionato con otto punti di vantaggio sul Milan secondo e qualificatasi da prima agli ottavi di finale di Champions: "A chi dice che il Napoli ha interrotto la stagione in un momento cruciale e favorevole, rispondo che noi siamo felici di questa pausa perchè ci darà la possibilità di tirare il fiato e ricaricarci per ripartire con la stessa forza". Le amichevoli in Turchia Dopo la vittoria con l'Antalyaspor, gli azzurri giocheranno contro il Crystal Palace di Patrick Vieira, domani 11 dicembre alle ore 16, per chiudere il loro ritiro in Turchia: "Contro l'Antalya è stato un buon testo perché hanno un allenatore bravissimo (Sahin, ndr), che riesce a trasferire le qualità che aveva quando giocava ai suoi attuali calciatori. Noi abbiamo disputato una buona partita, ho visto attenzione e interesse per le novità che abbiamo proposto tatticamente. Abbiamo fatto tutto per bene. Domani giocheremo contro un avversario di livello superiore, il Crystal Palace, anche là c'è un mostro sacro da calciatore che è Vieira, riuscito a trasferire ai propri calciatori il suo carattere. Sarà un bel test contro una squadra di qualità che ha calciatori top a livello europeo".

Le novità tattiche: ancora Raspadori mezzala? Contro l'Antalyaspor ha destato curiosità l'esperimento con Raspadori mezzala. Una soluzione che sarà rivista contro gli inglesi? "Noi cercheremo ancora di provare qualcosa di nuovo. Questo periodo deve essere sfruttato per mettere dentro situazioni nuove che posso servire durante la stagione. Adesso abbiamo delle conoscenze precise come identità di gioco, per questo possiamo cercare qualche situazione alternativa efficace che ci possa arricchire e completare". Il lavoro in Turchia è stato giudicato positivamente da Spalletti: "Io misuro la mia giornata con la soddisfazione per il gioco espresso dalla squadra. Siamo alla ricerca del perfezionamento e qui abbiamo avuto modo di farlo, ringrazio sia i proprietari della struttura che il nostro club che ci hanno messo nelle condizioni migliori".

Il mercato e il ritorno dei Nazionali Spalletti non si è sottratto dal commentare anche le voci di mercato e le condizioni degli infortunati: "Demme? Io vorrei che restasse con noi perchè, nonostante abbia giocato poco anche per infortunio, è un uomo importante per il nostro gruppo. Ma in assoluto la volontà è restare così anche sopperendo ad una eventuale cessione perchè la rosa è profonda. Sirigu? Non dovrebbero esserci problemi, sta facendo un programma personalizzato. Siamo sereni, se emergerà altro vedremo. Rrhamani sta proseguendo il suo recupero. Kim? Ci sono squadre più blasonate che magari pensano a lui, ma la vedo dura possa andar via. Non ci sono piazze che hanno la passione di Napoli e lui sta bene qui". A proposito del difensore coreano e degli altri giocatori impegnati in Qatar (ormai tutti eliminati), Spalletti ha confermato che a tutti sono stati dati 15 giorni di vacanza.