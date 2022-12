Da Dubai, dove il Milan ha iniziato il ritiro di dieci giorni, parla a Sky il presidente rossonero Scaroni: "Milan molto popolare anche qui. Ripensando anche al passato, al momento tempestoso quando sono diventato presidente, quello di adesso è un momento magico". E su Giroud aggiunge: "E' un motivo di orgoglio per noi, l'abbiamo un po' rivitalizzato. Credo che con noi abbia trovato motivazioni nuove che ha trasferito in nazionale"

E’ scattato il ritiro del Milan a Dubai. Dieci giorni di lavoro per la squadra di Stefano Pioli , di test amichevoli (il 13 la sfida all’Arsenal, diretta su Sky, il 16 quella al Liverpool), eventi commerciali e interviste. Le prime parole dagli Emirati sono quelle del Presidente Paolo Scaroni , che ai microfoni di Sky applaude Giroud, analizza il felice momento rossonero senza dimenticare le difficoltà vissute in passato .

E’ bello vedere tanto Milan anche dall’altra parte del mondo?

"Si, qui a Dubai, così come ad Abu Dhabi, dove mi trovavo ieri, ho riscontrato come il Milan sia molto popolare".

Da Dubai a Doha: il Mondiale di Giroud è motivo di orgoglio anche per voi?

"Si, certo. Olivier Giroud sta facendo molto, molto bene. Credo che la qualificazione della Francia si debba molto a lui. Noi del Milan l’abbiamo un po' 'rivitalizzato'. Non so se posso dirlo, ma ho l’impressione che con noi abbia trovato nuove motivazioni che ha trasferito anche in nazionale. Diciamo che anche noi abbiamo giocato un piccolo ruolo nel successo ottenuto fin qui dalla Francia".

Questo 2022 chiude un cerchio, dallo scudetto ai cambi nell'organigramma societario. Con il nuovo anno si riparte con un entusiasmo rinnovato ed un upgrade a livello di obiettivi?

"Non dimentichi che io c’ero quando il Milan era di proprietà cinese con Yonghong Li. Ho vissuto anche i momenti più difficili. Quando sono diventato presidente era una giornata tempestosa a Milano. E dicevo che questa giornata mi ricordava la tempesta che avevo alle spalle. Per me in particolare, quello che stiamo vivendo è un momento magico".