Due emozioni differenti e secondo alcuni non paragonabili, ma non per Adriano Galliani: la promozione in Serie A con il Monza, la squadra della sua città, meglio della vittoria di cinque Champions League con il Milan. Intervenuto ai festeggiamenti per il Natale biancorosso al palazzetto di Monza, l'amministratore delegato dei brianzoli e storico ex dirigente rossonero ha parlato della gioia vissuta dopo la storica conquista della massima serie nella passata stagione: "L'emozione provata con la promozione del Monza in A è stata superiore di quella provata vincendo cinque Champions con il Milan". Galliani ha poi motivato le sue parole, senza dimenticare un ringraziamento nei confronti del patron Silvio Berlusconi.