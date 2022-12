Buone notizie per Pablo Marì. Il difensore del Monza, tra le vittime dell'aggressione al centro commerciale di Assago lo scorso 27 ottobre, è tornato ad allenarsi in gruppo. Lo spagnolo ha svolto parte dell'allenamento con i compagni di squadra, uno step ulteriore verso la totale ripresa. Pablo Marì era stato accoltellato alla schiena e operato all'ospedale Niguarda per la saturazione dei muscoli. Lo stop previsto era di circa 3 mesi, ma potrebbe essere disponibile in anticipo rispetto ai tempi stabiliti.