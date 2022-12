Mou: "In Algarve per mettere minuti nelle gambe"

Ritiro in vista per la Roma . Dopo tre giorni di allenamenti a Trigoria, i giallorossi partiranno giovedì alla volta del Portogallo dove svolgeranno una settimana di ritiro e disputeranno tre amichevoli nella "Albufeira Winter Cup", contro gli spagnoli del Cadice (venerdì 16), i portoghesi del Casa Pia (lunedì 19) e gli olandesi del Waalwijk (giovedì 22). "L'obiettivo è giocare - ha spiegato José Mourinho ai canali social della Roma - Il nostro criterio è affrontare gente che sta al livello superiore del nostro. Il Cadice non si è fermato mai, il Casa Pia ha giocato una fase a gironi della Coppa di Lega portoghese e il Waalwijk inizierà il campionato prima di noi. Giocare è più importante del risultato, i giocatori sono tornati per allenarsi bene". L'allenatore giallorosso, infatti, è soddisfatto di come ha ritrovato i suoi calciatori: " Ho trovato gente che voleva lavorare , arrivata con motivazione e concentrazione - ammette - Non è mai facile rientrare e allenarci come vogliamo, ma sono contento della risposta di questi primi giorni".

"Dobbiamo lavorare forte"

Quello in Algarve è il secondo mini ritiro per la Roma che nelle scorse settimane è stata in Giappone. La settimana in Portogallo, però, sarà quella più importante in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio contro il Bologna, dopo la lunga sosta per il Mondiale: "È stata la prima volta per tutti e abbiamo cercato di interpretarla in modo più professionale possibile, difendendo un piano che possa permetterci di arrivare bene alla ripresa - spiega Mourinho - Siamo andati in Giappone subito dopo il campionato, abbiamo fatto un breve periodo di vacanza e abbiamo pensato che sicuramente, nel nostro periodo di pausa, qualcuno sarebbe già tornato, come nel caso di Vina, Rui Patricio e Zalewski. Solo Dybala rimane fuori. Questo è un buon momento per lavorare molto forte, è importante allenarsi bene".