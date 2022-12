Dal ritiro di Dubai, dove si è subito fatto apprezzare con un gol nell'amichevole persa dal Milan contro l'Arsenal, parla a Sky Tomori: "Il 2022 è stato un grande anno con il Milan. L'obiettivo è rivincere, anche se quest'anno sarà più dura. L'assenza al Mondiale è stata una delusione, devo fare di più per puntare all'Europeo del 2024". E sul più forte difensore non ha dubbi: "Per me è stato Maldini"

Si è presentato nel ritiro di Dubai già in forma. Una buona prestazione impreziosita da un bel gol nell’amichevole persa dal Milan 2-1 contro l’Arsenal. E’ un Fikayo Tomori carico ai microfoni di Sky, pronto a ripartire alla grande con il Milan e a dimenticare in fretta la delusione per la mancata convocazione con l’Inghilterra al Mondiale. E proprio sulla mancata chiamata di Southgate in Qatar il difensore rossonero dichiara: "Io sono sempre motivato. Ovviamente per quanto riguarda il Mondiale c’è delusione, perché volevo andare in Qatar. So che devo fare di più per meritare la chiamata in Nazionale per l’Europeo 2024. Devo continuare a lavorare e poi vedremo. Ma in questo momento sono contento per come sto giocando. Spero di essere pronto con il Milan alla ripresa della stagione".