I nuovi acquisti dell’Inter: Lukaku, Correa, Brozovic D’Ambrosio. Saranno loro i rinforzi di Inzaghi in un gennaio che si annuncia infuocato. Il calendario propone 12 partite in 49 giorni. Si parte con Inter-Napoli il 4 gennaio poi Monza, Parma in coppa Italia, Verona, Milan in supercoppa e così via ogni 3 giorni fino all’andata di Champions col Porto. Non ci sarà un attimo di tregua e proprio per questo a Inzaghi servirà il recupero di tutti.

Soprattutto Romelu Lukaku che nella prima parte di stagione ha giocato solo 249 minuti in campionato e ora sta lavorando forte sulla condizione fisica. Proprio per questo dovrebbe saltare l’amichevole col Betis e ripresentarsi con Reggina e Sassuolo, due amichevoli per testare i miglioramenti e avanzare la candidatura per il big match di San Siro. Con lui e Brozovic la squadra aumenta la sua forza ma per il croato bisogna aspettare che torni dal Qatar.