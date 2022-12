La cronaca della gara

approfondimento

Tomori non basta, l'Arsenal piega 2-1 il Milan

Al netto degli assenti ai Mondiali, out anche altri giocatori (Diaz, Tomori, De Ketelaere e Messias) oltre all'ex Origi fermato da un risentimento al flessore. Novità dall'inizio per Pioli rispetto al ko contro i Gunners: c’è Mirante in porta e Thiaw al centro della difesa, dove Pobega gioca ancora da terzino sinistro. Krunic fa coppia con Tonali in mezzo, davanti spazio a Lazetic rifornito da Saelemaekers, Adli e Rebic. Proprio il 18enne serbo si rende pericoloso in avvio su invito di Adli, ma al 5' passa il Liverpool con l’azione palla a terra finalizzata da Salah. Difficile trovare varchi per il Milan, mentre gli uomini di Klopp sfiorano il bis con Thiago Alcantara. Alla mezz'ora ecco l’1-1: Rebic cambia il gioco per Saelemaekers, bravo a liberarsi di Robertson e battere Kelleher. Prima dell’intervallo tornano in vantaggio gli inglesi con Thiago Alcantara, che punisce la respinta corta di Thiaw e supera Mirante. Tanti cambi nella ripresa, ma non cambia la storia del match: possesso del Liverpool, Milan pronto a ripartire e insidioso con Pobega. Dall'altra parte Mirante salva su Salah, mentre al 70' traversa del classe 2003 El Hilali vicinissimo a uno splendido gol. Lo trova invece Nunez, servito in profondità da Clark e lucido col destro, centravanti che si ripete all'89' in sospetta posizione di fuorigioco. Nella sfida ai rigori, che regala un punto addizionale, la spunta 4-3 il Milan: Mirante para su Tsimikas e Keita, solo Adli sbaglia per i rossoneri a segno con Bennacer, Bakayoko, El Hilali e Kalulu.