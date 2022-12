C’è un ricordo che riaffiora di Sinisa allenatore, in queste ore dolorose: quel suo primo giorno a Casteldebole alla guida di un Bologna scivolato in fondo alla classifica. Giocatori pronti per l’allenamento al centro del campo. Sinisa li scruta, rotea il fischietto e li caccia tutti. Ma come, già finito? "Andate a mettervi i parastinchi e poi tornate qui, cominciamo lottare da subito".