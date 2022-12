Donnarumma: "Grazie per quello che mi hai dato"

Così Donnarumma, portiere lanciato proprio da Mihajlovic nel grande calcio, sulla morte del suo allenatore: "Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister"