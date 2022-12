"Siamo i campioni d'Italia, perché non dovremmo credere allo scudetto? Abbiamo due motivi per essere fiduciosi: non si sono ancora giocate oltre la metà delle partite, quindi ci sono tantissimi punti a disposizione. E poi Milan è davvero forte". Sandro Tonali non usa giri di parole e galvanizza i suoi alla ricerca di una difficile rimonta sul Napoli. "Di certo siamo una squadra con più esperienza - dice il centrocampista -. È vero, abbiamo lasciato punti per strada e ci sono state partite di cui non siamo pienamente soddisfatti, ma è un errore che non vogliamo ripetere. L’obiettivo è provare a vincerle tutte e abbiamo le qualità per farlo. Dobbiamo restare uniti, l'anno scorso ce l'abbiamo fatta perché tutti hanno remato nella stessa direzione, da noi giocatori a chi lavorava negli uffici di Casa Milan. C’è uno spirito Milan che può essere contagioso: io lo avverto e, come funziona con me, credo funzioni per tutti. Con il recupero degli infortunati saremo ancora più competitivi. Ibrahimovic sarà il valore aggiunto, quella spinta della quale avremo bisogno nel corso della stagione, ma abbiamo tanti giocatori di alto livello: chiunque abbia la palla, ti fa sentire in mani sicure".

"Leao deve fare la scelta migliore per lui prima che per noi"

Dalla lotta per il titolo al futuro, in particolare quello legato a Bennacer e Leao. "Mi auguro con tutto il bene del mondo che resti - aggiunge Tonali -. Sa meglio di me, perché è arrivato prima, cosa significhi giocare per il Milan e farlo a San Siro. È un giocatore fondamentale per noi, corre per tutti e in più alza il livello qualitativo delle giocate. Io per primo mi sento agevolato se lo vedo al mio fianco, mi rende tutto più facile. Leao sappiamo che ha altre qualità rispetto a me o Bennacer. La storia è la stessa, però con basi diverse. Deciderà lui quello che deve fare, secondo me la sta vivendo bene e serenamente questa stagione. Non deve pensare a molte cose, deve solo andare avanti. Io non posso entrare nella sua testa e cambiargli le idee, ma lui sa benissimo qual è la sua strada migliore: se restare qui o prendere altre direzioni. Lui è un fenomeno e deve fare la scelta migliore per lui prima che per noi. Io voglio certamente rimanere il più a lungo possibile, ma dipende da tanti aspetti. È una domanda che va fatta stagione per stagione. Quest’anno ti direi di ‘sì’, ma non è possibile prevedere 15-20 anni di carriera. Sono felice di quello che è stato fino ad ora qui il mio percorso al Milan, dello scudetto, di giocare per questa maglia, delle mie prime 100 presenze. E serve continuare a voler vincere con la voglia di rimanere il più a lungo possibile".