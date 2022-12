Il Napoli cade al Maradona contro il Villarreal. Dopo le vittorie in Turchia contro Antalyaspor e Crystal Palace, la squadra di Spalletti incassa il primo ko nelle amichevoli invernali e - allargando il dato alla (super) stagione attuale - il secondo in assoluto dopo quello, ininfluente, nell'ultima del girone di Champions contro il Liverpool. Spalletti - contro gli ex Pepe Reina e Albiol - lancia una formazione simile ai titolarissimi. Osimhen al centro dell'attacco, Elmas, Raspadori e Kvara alle sue spalle. In mezzo, con Ndombélé, c'è Lobotka. Linea di difesa con Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mario Rui, davanti a Meret. Tanti i cambi a gare in corso con diversi giovani in campo.

La partita

Pronti e via è Capoué a sbloccare la partita per il Villarreal: Mario Rui chiude bene dopo un cross basso dalla sinistra, ma la palla resta pericolosamente in area. Piazzato e mancino in rete. Passano meno di due minuti e Osimhen - in maglia natalizia - ringrazia per il regalo di Yeremi Pino che sbaglia un retropassaggio finendo per lanciarlo in porta. Facile facile l'1-1. La partita cambia nella ripresa: Jackson salta Di Lorenzo in area e firma il 2-1. Il tris arriva su un errore in disimpegno azzurro che lancia la ripartenza gialla, Moreno riceve un passaggio orizzontale in area e firma con disinvoltura il 3-1. Inutile la rete di Kvara su rigore nel finale, guadagnato da Zerbin.