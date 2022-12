Zhang: "Nel 2023 vogliamo vincere tanti trofei"

Ritornare a vincere. È la parola d'ordine per l'Inter in vista del 2023, dopo un anno solare concluso senza titoli in bacheca. Un messaggio lanciato forte e chiaro dal presidente nerazzurro, Stevan Zhang, durante la festa di Natale del club: "L'obiettivo dell'Inter ogni anno è vincere trofei, non c'è alcun dubbio - spiega a Sky Sport - Negli ultimi anni ci siamo riusciti, ci proveremo anche nel 2023". Zhang ha poi speso parole al miele per Lautaro Martinez, fresco campione del mondo, e Romelu Lukaku: "Sono felice per lui - ammette - Durante il Mondiale ha affrontato tante difficoltà, ma insieme all'Argentina ha lottato per superarle e sono arrivati in cima al mondo. In questi anni l'abbiamo visti crescere e migliorare, step by step. Siamo fiduciosi per Lukaku, ogni giorno lavora tanto. Non ha bisogno di alcuna pressione, nella seconda parte di stagione farà delle grandi prestazioni".