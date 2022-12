Il francese ha pubblicato una foto e un messaggio sui social, raccontando quanto gli manchino campo e pallone. Ma nemmeno Allegri si sbilancia più sui tempi per riaverlo in campo. Intanto domani amichevole in diretta su Sky Sport allo Stadium contro il Rijeka: al rientro i due polacchi Szczesny e Milik, e gli altri 'reduci' dal mondiale Mckennie e Kostic

Lui vorrebbe tornare presto ma sulle sue condizioni e sui tempi di recupero, alla Juventus , non ci si sbilancia più. Paul Pogba sui suoi social ha fatto capire quanto gli manchi il campo. Il centrocampista francese ha pubblicato una foto di lui in campo con il pallone, ancora con le maniche corte e quindi non recentissima, e un messaggio inequivocabile: “Mi manca troppo” . Piano piano sta tornando ad allenarsi, ieri il francese ha ‘corricchiato’ un po’ ma sono piccoli passi. Il problema al ginocchio continua ad avere strascichi sempre più lunghi e anche Allegri , dopo il test con l’Arsenal, ha ammesso di non sapere quando tornerà a disposizione. Ultima partita giocata ad aprile, ancora con lo United. Dal suo ritorno alla Juventus, complice l’infortunio e l’operazione al menisco del ginocchio, non ha ancora giocato un solo minuto.

Il calendario del rientro dei nazionali

Dopo il test vincente dell’Emirates contro l’Arsenal, la Juventus torna domani in campo allo Stadium nel secondo test amichevole (diretta alle 14 su Sky Sport Uno), stavolta contro i croati del Rijeka. E Allegri inizia a mandare in campo i ‘reduci’ rientrati dal mondiale: i polacchi Szczesny e Milik, l'americano McKennie, eliminati agli ottavi rispettivamente con Polonia e Stati Uniti, e anche il serbo Kostic, fuori già ai gironi. Il connazionale Vlahovic, invece, è ancora fermo ai box per una pubalgia che proprio non vuole abbandonarlo. Dopo Natale Allegri avrà di nuovo a disposizione i tre brasiliani Danilo, Bremer e Alex Sandro, eliminati ai quarti dalla Croazia. Mentre il 30 torneranno i due campioni del mondo, gli argentini Di Maria e Paredes, e il francese Rabiot. Difficilmente saranno al via il 4 gennaio in campionato con la Cremonese ma più probabilmente già dal 7 contro l’Udinese saranno titolari. Con Rugani influenzato, mancheranno anche Bonucci infortunato, Cuadrado sulla via del recupero e Chiesa alle prese con un affaticamento. Nella formazione contro il Rijeka ci saranno ancora quei ragazzi che bene hanno fatto contro l’Arsenal e potranno mettere altri minuti nelle gambe. Questa dovrebbe essere la formazione iniziale:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Riccio, Huijsen; Barbieri, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri