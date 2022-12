Napoli ko, Spalletti: "Condizione da rifinire"

Dopo la sconfitta contro il Villarreal arriva un'altra sconfitta per il Napoli di Luciano Spalletti al Maradona nell'ultima partita del 2022. Contro il Lille dell'ex allenatore della Roma Fonseca gli azzurri crollano perdendo 4-1 ma Spalletti cerca di non drammatizzare: "In questo momento dobbiamo rifinire la preparazione fisica, le gambe sono imballate. De Laurentiis era accigliato ma poi ci ha fatto gli auguri di Natale..."