Dopo le vittorie nei test in Turchia e la sconfitta col Villarreal, la squadra di Spalletti cade 4-1 contro il Lille al 'Maradona'. Vantaggio di Diakité per i francesi di Fonseca, chance per Osimhen e Ndombelé oltre a Kvaratskhelia che sfiora il pareggio prima dell'intervallo. Nella ripresa Spalletti inserisce Raspadori e Simeone, ma arrivano i gol di David e dell'ex Ounas oltre a Bamba. Al 93' accorcia Raspadori