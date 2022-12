Kean-gol, la Juve batte il Rijeka in amichevole

Alla Juve basta un gol di Kean nel secondo tempo per battere il Rijeka in amichevole allo Stadium. Tanti giovani e tante rotazioni. Dal 1' i reduci dal Mondiale Szczesny, Kostic, McKennie e Milik. Prossimo apputamento il 30 dicembre alle ore 14:30, live Sky Sport Uno: Juventus contro Standard Liegi

La Juve vince, ancora. Senza subire gol, ancora. Come nell'ultima amichevole con l'Arsenal (2-0) e come in tutte le ultime tre partite di campionato giocate prima della sosta del Mondiale. Proprio in tema Qatar 2022: tornano dal 1' alcuni dei giocatori impiegati in Coppa del mondo: Szczesny, Kostic, McKennie e Milik . La Juve rischia in avvio, poi sfiora la rete due volte nel primo tempo e la trova nella ripresa, sempre con Kean protagonista delle azioni dei bianconeri. Alla fine è proprio lui a firmare il successo definitivo. Prossimo apputamento il 30 dicembre alle ore 14:30, live Sky Sport Uno ci sarà Juventus contro Standard Liegi.

La partita

Lo Stadium è vuoto, non erano previsti tifosi per l'amichevole col Rijeka. Pronti e via sono i croati ad essere pericolosi con una tripla occasione da gol che, per poco, non beffa i bianconeri. Una volta Szczesny, ancora in forma Mondiale, e due volte Locatelli sulla linea di porta salvano il risultato. La Juve si fa poi vedere soprattutto con Kean, che ha due occasioni in area tra 23' e 32', ma spreca in entrambi i casi. I ritmi non sono altissimi e faticano a decollare. All'intervallo Allegri toglie i giocatori tornati dal Qatar: out Kostic, Milik, McKennie e Szczesny. Dentro altri giovani: Enzo Barrenechea, Iling Junior e Aké, oltre a Perin e la staffetta Miretti-Fagioli. Dunque - e metà ripresa - dentro anche Compagnon e Barbieri.

Dai e dai, la partita si sblocca al 73'. La Juve è brava a sfruttare un errore in fase di impostazione del Rijeka: Aké recupera il pallone al limite e verticalizza subito per Kean. Prima il salvataggio del portiere al primo tentativo, poi la ribattuta in rete di testa a porta vuota. Mbangula e Nonge sono gli ultimi ad entrare. Kean vale la vittoria, la Juve passa 1-0 anche grazie al salvataggio di Riccio all'80' sul colpo a botta sicura dell'ex Milan Halilovic