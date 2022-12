Si chiude con una vittoria l'ultima amichevole della Roma prima della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio contro il Bologna (alle 16.30). I giallorossi battono agevolmente per 3-0 il Waalwijk, formazione che occupa la zona mediana della classifica di Eredivisie. Buone indicazioni per Mourinho che sceglie di partire dall'inizio con una difesa a 4, con Zalewski a sinistra libero di sganciarsi e spingere offensivamente e Celik dall'altro lato chiamato a una posizione più bloccata dietro. Il gol del vantaggio arriva dopo meno di tre minuti e lo firma Tammy Abraham, rimasto a secco finora in questo tour di partite tra Giappone e Algarve: l'inglese passa in mezzo a due sul lato mancino, propone lo scambio con El Shaarawy e poi va a chiudere con una conclusione sporca, sufficiente a trafiggere il portiere per l'1-0. Il "Faraone", dopo l'assist, firma in prima persona il raddoppio al 19'. Un errore in fase difensiva degli olandesi innesca, infatti, la corsa di Zaniolo che si allarga superando il portiere e poi appoggia in mezzo per la rete a porta vuota del numero 92. Subito dopo c'è anche la chance per Zalewski, bravo a rientrare sul mancino e calciare a giro dal limite, ma sfortunato sul palo colpito.

La chiude Zaniolo, il Waalwijk fallisce un rigore

Anche la ripresa, così come il primo tempo, si apre con un gol dei giallorossi: altro passaggio fuori misura nei pressi della propria area di rigore per la difesa del Waalwijk, Abraham vince il contrasto con l'avversario e poi serve in mezzo per Zaniolo che non può sbagliare il definitivo 3-0. Dopo un po' di cambi da una parte e dall'altra, la Roma si lascia un po' andare e finisce per concedere un rigore (trattenuta leggera di Kumbulla) nell'ultimo quarto d'ora. Seuntjens, però, lo calcia sulla traversa e grazia Rui Patricio. Finisce 3-0, la squadra di Mourinho si prepara così al ritorno della Serie A.