La Federazione portoghese prosegue il pressing su José Mourinho per portarlo sulla panchina della nazionale. Secondo quanto riferisce A Bola, il presidente federale Fernando Gomez incontrerà proprio l’allenatore della Roma il prossimo 26 dicembre per avere una risposta definitiva dallo Special One. Da quando è ufficiale l’addio di Fernando Santos, ormai ex Ct del Portogallo, José Mourinho è il candidato principale alla panchina del Portogallo, almeno nei piani della Federcalcio lusitana. I vertici del calcio portoghese vorrebbero dunque un responso in pochi giorni per eventualmente virare sull’alternativa che, in questo momento, risponde al nome di Rui Jorge, attuale selezionatore dell'Under 21 portoghese. Mourinho, in Portogallo con la Roma dov’è prevista un’amichevole contro l’RKC, rimarrà nel suo Paese d’origine nei giorni di Natale. Se dovesse accettare la proposta della nazionale, servirebbe l'autorizzazione del club giallorosso a concedere al suo allenatore la possibilità di svolgere il doppio incarico, una situazione che non si è mai verificata in Italia.