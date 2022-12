Mancano poche ore al Natale, "regali" già consegnati nel 2022 in Europa: quali sono state le peggiori difese nell'anno solare? Presenti sei italiane tra i top 5 campionati, ma non è tutto: quali sono stati i reparti più "generosi" nei 20 maggiori tornei? A parità di gol subiti, occupa la posizione più alta chi li ha concessi in meno partite. Ecco le classifiche e in coda i peggiori reparti per media gol e per ogni torneo (dati Opta)