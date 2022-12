L'attaccante svedese ha condiviso questa immagine sul suo profilo di Instagram accompagnata da uno speciale augurio per i suoi tifosi

La prima regola per avere un fisico alla Zlatan Ibrahimovic? Allenarsi anche il giorno di Natale. E' quello che ha mostrato lo svedese sui social: proprio oggi, 25 dicembre, ha pubblicato una sua foto con i guantoni. Addominali scolpiti e muscoli ben in vista, accompagnati da uno speciale augurio di Natale per tutti i suoi tifosi: "Buon Natale a voi e alle vostre mogli", scherza Ibra. L'attaccante del Milan sta proseguendo il suo percorso di recupero dall'infortunio che lo tiene lontano dai campi dalla fine della scorsa stagione. "Ogni giorno che passa miglioro", aveva detto a Sky dal ritiro di Dubai.