A una settimana dalla sfida contro il Napoli l'Inter domani torna in campo per l'ultimo test prima della ripresa del campionato contro il Sassuolo, diretta su Sky alle 17. In attesa del campione del mondo Lautaro Martinez, che rientrerà il 30 nel gruppo nerazzurro Inzaghi dovrebbe proporre nel test in Emilia Dzeko e Lukaku come coppia d'attacco, entrambi in gol nell'amichevole contro la Reggina. Correa e D'Ambrosio sono rientrati in gruppo