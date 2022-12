Juve pronta per lo Standard. E si rivede Rabiot...

Vigilia per la Juventus, che venerdì 30 alle 14:30 affronterà allo Stadium (diretta su Sky Sport Uno) lo Standard Liegi. Allegri farà le prove generali della squadra che sfiderà la Cremonese alla ripresa del campionato. Si potrebbe già vedere Chiesa per uno spezzone, anche se non si vuole rischiare nulla. Vlahovic continua nel lavoro di recupero e difficilmente ci sarà con la Cremonese, così come Cuadrado. Out Pogba. Intanto si rivede Rabiot, rientrato a Torino dopo i Mondiali