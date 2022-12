Negli ultimi giorni, in casa Juventus, hanno fatto discutere le immagini di Paul Pogba che sui social ha documentato le vacanze natalizie trascorse sulle nevi svizzere. Immagini che hanno scatenato la rabbia dei tifosi, i quali hanno accusato Pogba di mettere a repentaglio mesi di terapie al ginocchio. Il centrocampista della Juve, finito nel mirino dei supporter così come Cuadrado, ha deciso di rispondere con ironia, postando un video della sua "sciata". Movimenti da fermo, senza gli sci ai piedi , per far capire che in Svizzera non ha certo messo gli sci ai piedi.

La ricostruzione

Allegri aveva concesso tre giorni di vacanza alla squadra, dal 24 al 26 dicembre, in occasione del Natale. Nonostante il giorno libero, Pogba ha lavorato alla Continassa anche alla Vigilia, prima di volare in Svizzera. Segno di come il francese voglia rientrare il prima possibile in gruppo per cambiare volto a una stagione, finora, senza soddisfazioni. Fermo da luglio per l'infortunio al ginocchio, il centrocampista francese non ha giocato un minuto in stagione. La data di rientro è slittata più volte e ipotizzarla oggi è difficile, ma Pogba sta lavorando affinché il giorno arrivi presto.