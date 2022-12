L'allenatore bianconero ottimista dopo l'ultimo test amichevole: "Bene i giovani, ci è servito anche prendere gol per darci una svegliata in vista di Cremona. Chiesa sta bene, fiduciosi per Pogba: nel giro di 10 giorni contiamo di recuperare tutti"

Le conferme dai giovani , gli infortunati sulla via del rientro: Allegri può essere fiducioso in vista del 2023 e della ripresa del campionato, cosa che conferma dopo l’1-1 nell’amichevole con lo Standard Liegi. “Nel complesso è stato un buon allenamento ”, dice l’allenatore bianconero. “Nel primo tempo abbiamo faticato perché tanti giocavano la loro prima amichevole: avevamo un andamento lento nella velocità dei passaggi e loro ci saltavano addosso. Ci è servito prendere gol, perché era da tanto che non ne prendevamo e invece ci serve per darci una svegliata in vista di Cremona , altrimenti pensiamo che sia tutto troppo facile. Se è servita la pausa? Lo vedremo dopo la partita di Cremona. Alla ripresa tutte le partite sono difficili da affrontare, soprattutto a livello mentale”.

Poi il punto sugli infortunati, con Chiesa rimasto a riposo nonostante ci si aspettasse che giocasse qualche minuto nell’ultimo test, e l’infortunio di Szczesny uscito all’intervallo per un problema al collo: “ Chiesa sta bene, potrebbe essere disponibile per Cremona. Ieri ha fatto un buon allenamento con la squadra e oggi un allenamento differenziato. Per Vlahovic ci sono buone possibilità di recupero, ma non per Cremona. Pogba non ha fastidi al ginocchio per ora , vediamo le cose in maniera positiva. Bonucci è ancora fermo per un problema al pube. De Sciglio non per Cremona, ma dovrebbe recuperare. Nel giro di 10 giorni ci sono tutti i presupposti per ritrovare tutti. Ma in ogni caso ci sono anche i ragazzi, che sono in buone condizioni tutti. Szczesny ? Si è bloccato il collo prima del gol, se non ce la fa giocherà Perin".

Il bilancio del 2022

Infine, Allegri traccia un bilancio del 2022 che si sta per chiudere: “Voto al 2022? Non mi ricordo come è stato perché abbiamo avuto tanti alti e bassi. Un’ottima seconda parte della scorsa stagione, benino in questa prima parte di stagione, ci sono i presupposti per arrivare tra le prime 4 che è l’obiettivo minimo. Con tutti gli infortuni che abbiamo avuto, abbiamo trovato giovani bravi che sono un valore aggiunto per noi. Sono almeno 6-7, più tutti i giovani bravi in prestito in giro. Per dire che tutte le situazioni vanno viste come opportunità".



C’è anche un ricordo di Pelé, da parte dell’allenatore bianconero: “Giocatore unico che ho visto solo dai filmati. Esempio per i giovani anche come persona, resterà per sempre nonostante dopo di lui siano arrivati tanti altri grandi come Maradona e Messi. Ma credo che lui sia il più bravo”.