La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare la leggenda Pelé: l'omaggio nelle gare amichevoli in programma dal 30 dicembre e durante la 16^ giornata di Serie A, in programma il prossimo 4 gennaio. Gravina: "Dolore enorme, era il calcio"

Anche la Serie A si unisce al cordoglio per la scomparsa di Pelé. In occasione di tutte le gare amichevoli in programma dalla giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, e della 16^ giornata del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha infatti disposto un minuto di raccoglimento per ricordare la leggenda brasiliana, scomparsa il 29 dicembre all'età di 82 anni. Lo riferisce la Federazione attraverso una nota. Pelé ha realizzato 77 reti in 92 presenze con la Seleçao, alzando per tre volte la Coppa Rimet. L’ultima nel 1970, quando nella finale con l’Italia segnò uno dei quattro gol del successo dei Verdeoro.