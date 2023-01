Dopo un anno Romelu Lukaku torna a parlare in esclusiva a Sky Sport. E vel video a Matteo Barzaghi rivela che il sogno scudetto non è tramontato: "Io ci credo, sempre. Per questo giochiamo a calcio, devi credere nell’impossibile. Mancano ancora 6 mesi, il campionato finisce il 6 giugno. Vediamo chi alzerà il trofeo quel giorno..."

L'INTERVISTA INTEGRALE