Serie A

Il Milan vince nel recupero contro la Fiorentina e si riporta a -8 dal Napoli capolista. La Juve sale al terzo posto solitario (a -10 dal Napoli) dopo il 3-0 alla Lazio. L'Inter passa 3-2 a Bergamo e, in attesa della Juve, torna in zona Champions. Perde terreno la Roma, fermata in casa sul pareggio dal Torino. Salto in avanti del Monza e dello Spezia nelle retrovie. Per le ultime tre la situazione inizia a rendersi molto complicata