Le probabili formazioni della 16^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni della prima giornata del 2023. Napoli in formazione tipo. Inter con il tandem Lukaku-Dzeko. Allegri deve dirottare qualcuno a destra e decidere sugli argentini. A Roma si spera nel ritorno dall’inizio di Dybala. Pioli perde Rebic e chiede gli straordinari a Giroud

La lunghissima pausa è finita e finalmente torna la Serie A (e il fantacalcio). C’è tanto da dire visto che i giorni di riposo hanno svuotato, anche se non del tutto, le varie infermerie quindi facciamo ben attenzione ai ritorni e ai cambi di formazione delle 20 squadre di A. In più, ovviamente, c’è il mercato che può regalare di ora in ora nuovi protagonisti. Insomma di carne al fuoco ne abbiamo eccome