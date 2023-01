Sarri: "Luis Alberto? Alla fine rimane sempre..."

Il Mondiale in mezzo alla stagione rende tutto più complicato. L'incognita è su chi lo ha giocato e su chi invece è rimasto fermo per un lungo tempo: "Non avere competizioni per 50 giorni, tutto quello che si prova a simulare ha sempre una valenza non massimale non essendoci punti in palio. Chi rientra dal mondiale può avere ripercussioni positive o negative. Ci sono energie mentali che vengono spese in un mondiale. I nostri due (Milinkovic-Savic e Vecino) hanno da smaltire la stanchezza emotiva forte e un pizzico di delusione. Sergio è tornato anche un po' acciaccato, sembrano in evoluzione positiva tutti e due, ma non sono al 100%. Immobile? Non ha fatto il Mondiale, ha risolto i problemi fisici, sembra in grande crescita. Non è al top, ma in crescita". Infine la nota sul mercato che si è appena aperto e che come sempre vede in primo piano nella Lazio i nomi di Luis Alberto e Milinkovic Savic: Non so se per noi sia aperto o no il mercato, il presidente è stato impegnato con qualcosa di più importante negli ultimi tempi, poi a fine dicembre ha staccato un po'. Quando rientra ne parleremo, non penso ci siano grandi possibilità di migliorare la squadra. Si può rendere più organica la rosa. Luis Alberto? Se lui manifesta in tutte le sessioni di mercato la voglia di tornare in Spagna è comprensibile, ma alla fine rimane sempre. Se parlate sempre di lui e Milinkovic, siete voi giornalisti che ledete l'armonia, io non posso farci niente". Lo spagnolo si è allenato ma a Lecce non ci sarà