Tre punti d'oro per la squadra di Mourinho contro il Bologna, ripartenza con una vittoria nonostante i problemi fisici nella ripresa per la coppia d'attacco. Zaniolo sostituito al 60' dopo una botta al ginocchio, ma uscito sulle sue gambe. Out anche Dybala a causa dei crampi. Sensazioni comunque positive per entrambi, che sembrano recuperabili in vista del Milan

È iniziato nel migliore dei modi il 2023 della Roma , tornata alla vittoria dopo tre turni. Basta l'1-0 contro il Bologna per agganciare il 6° posto, successo alimentato dal rigore di Pellegrini in apertura e da un match in controllo nonostante qualche rischio nel finale. Decisivo il salvataggio sulla linea di Abraham, ultimo episodio del secondo tempo che piuttosto ha riservato le sostituzioni forzate della coppia d’attacco. Infortuni per Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala , usciti rispettivamente al 60' e al 74' per problemi fisici. Tanta apprensione all'Olimpico ma, dopo le prime valutazioni, filtra ottimismo per entrambi verso domenica sera contro il Milan a San Siro.

Botta per Zaniolo, crampi per Dybala

Vicino al gol del 2-0 in più occasioni, Zaniolo è stato costretto a lasciare il campo all’ora di gioco dopo una botta al ginocchio destro. L’attaccante giallorosso ha chiesto il cambio alla panchina: uscito sulle sue gambe lasciando il posto ad Abraham, Nicolò è apparso scuro in volto e si è immediatamente diretto negli spogliatoi calciando un tabellone pubblicitario per la frustrazione. In realtà l'allarme sarebbe immediatamente rientrato per Zaniolo dopo i primi accertamenti medici. Solo crampi invece per Paulo Dybala, tornato a giocare da titolare a distanza di 87 giorni e comprensibilmente non in grado di disputare il match per intero. Un po' di riposo quindi nel finale per la Joya, pronto al big match di San Siro dove dovrebbe essere a disposizione anche Zaniolo.